Milan | l’ora più buia | ora cosa farà mister Pioli?

Leggi su serieanews

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilsprofonda 5-2 a San Siro contro il Sassuolo: un risultato così duro che non può essere seguito dal silenzio. Bisogna necessariamente svoltare. Arriva sempre il giorno della verità o meglio del punto di non ritorno. Per ilè giunto questa domenica a San Siro, in occasione della sfida di Serie A contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.