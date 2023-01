Milan in crisi | il Sassuolo vince 2-5 a San Siro Il Napoli può allontanarsi sempre di più

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlCampione d’Italia è in. Dopo il 4-0 dell’Olimpico contro la Lazio, ora arriva il 2-5 incassato a Sancontro il. Nove reti subite in due partite: la squadra di Stefano Pioli è irriconoscibile. I rossoneri (travolti dalle reti di Defrel, Frattesi, Berardi, Laurienté e Matheus Henrique) rischiano di vedere la vettadi più con ilche, in caso di vittoria sulla Roma, può andare a +15. Azzurri che, con un successo sui giallorossi, guadagnerebbero in ogni caso un punto sul secondo posto, passando dal +12 con cui aveva chiuso il girone d’andata ad un ipotetico +13 in virtù della vittoria dell’Inter (ora seconda) vittoriosa ieri a Cremona. Altra, grande occasione, per il ...

Finisce così: Sassuolo 2 - 5. Per gli uomini di Pioli, in piena, è la sesta partita di fila senza vittorie. Era dal 1997 (1 - 6 contro la Juve) che i rossoneri non subivano almeno 5 gol

Con la sconfitta arrivata oggi contro il Sassuolo, il Milan continua il suo periodo di crisi profonda. I rossoneri hanno perso tutte quelle certezze difensive che gli hanno permesso di vincere lo ...Il Milan esce a pezzi dalla sfida di San Siro contro il Sassuolo. 12 gol subiti in tre partite e un dato negativo che non accadeva da molto. Milan, i rossoneri sono in crisi vera. I rossoneri non perd ...