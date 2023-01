Milan | Calabria fa 200

Formazioni Ufficiali- SassuoloMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu;, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud. All. PioliSASSUOLO (4 - 3 - 3): ...Ecco le scelte complete dei due allenatori:( 4 - 2 - 3 - 1 ): Tatarusanu;, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud SASSUOLO (4 - 3 - ...

Milan, Theo Hernandez e Calabria in gruppo: la scelta per il Sassuolo Calciomercato.com

Milan, quando torna Calabria Le condizioni del terzino destro Fantacalcio ®

Calabria e Theo recuperati. Pioli torna a contare sui suoi terzini titolari La Gazzetta dello Sport

Milan, Pioli: “Theo Hernández e Calabria stanno bene. Tomori assente” Pianeta Milan

Milan-Sassuolo, disponibili Theo Hernández e Calabria | Serie A News Pianeta Milan

9' GOL ANNULLATO! Dopo un minuti di check al VAR, l'arbitro annulla il gol di Giroud per fuorigioco. 8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! ECCOLOOOOOOOOO OLI!!!!!! De Ketelaere apre ...Panchina iniziale per Leao, la spiegazione di Pioli: "Ha perso brillantezza, oggi sarà importante a gara in corso". Al suo posto Rebic, c'è anche De Ketelaere dall'inizio come Krunic e Gabbia. Recuper ...