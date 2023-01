Migranti | procede a La Spezia lo sbarco dalla Geo Barents Procura valuta sanzioni

(Di domenica 29 gennaio 2023) - La nave, con 237 persone a bordo, rischia una multa dai 10mila ai 50mila euro e il sequestro della nave per due mesi. Prefetto: 'Deciderò in coscienza'. Ocean Viking sbarca a ...

- La nave, con 237 persone a bordo, rischia una multa dai 10mila ai 50mila euro e il sequestro della nave per due mesi. Prefetto: 'Deciderò in coscienza'. Ocean Viking sbarca a ...L'esperienza del Sinodoun po' a macchia di leopardo: alcune Chiese cattoliche locali lo ... per esempio impegno sociale e politico, attività per tutti i poveri,e ultimi, dialogo con ...

Carrara, il giorno dello sbarco dei migranti. Entra nel vivo la maxi operazione LA NAZIONE

Giani: "Entro lunedì attesi a Marina di Carrara circa 100 migranti" Toscana Notizie

Verso il mare per accogliere la Ocean Viking Toscana Media News

Geo Barents, conclusa la prima giornata di sbarchi a La Spezia Sky Tg24

La Spezia, arrivati i 237 migranti della Geo Barents. Il grido di gioia ... LA NAZIONE

La nave, con 237 persone a bordo, rischia una multa dai 10mila ai 50mila euro e il sequestro della nave per due mesi. Prefetto: "Deciderò in coscienza". Ocean Viking sbarca a Carrara ...L'Eni sigla un accordo da 8 miliardi con Tripoli per lo sfruttamento di due giacimenti. Tajani dona 5 motovedette alla guardia costiera locale ...