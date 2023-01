Migranti | concluse le operazioni di sbarco della Geo Barents a La Spezia La Ocean Viking arriva a Carrara

Leggi su open.online

(Di domenica 29 gennaio 2023) I 99ancora a bordoGeota sabato al porto di La, sono scesi dalla naveong Medici Senza Frontiere nel primo pomeriggio di domenica 29 gennaio, concludendo ledi. In tre distintedi salvataggio, la Geoaveva salvato 237, tra i quali 27 donne e 87 minori – 74 dei quali non accompagnati: 23 di loro resteranno nel capoluogo ligure, gli altri 51 andranno ad Alessandria, Livorno e Foggia. La Ong rischia il sequestronave per due mesi e il capitano una sanzione dai 10 ai 50mila euro per una possibile violazione del decreto Piantedosi per la quale è in coso una verifica. Subito dopo il primo ...