Migranti | Carrara | Ocean Viking arrivata in porto

(Di domenica 29 gennaio 2023) Inizieranno domani al Viminale gli accertamenti per verificare se la nave Geo Barents di medici senza frontiere abbia violato il recente decreto sulle ong dopo aver effettuato tre salvataggi nel ...

Mentre la Ocean Viking con un centinaio dia bordo è arrivata nel pomeriggio adopo un lungo viaggio. 95 le persone scese dalla nave accolte da un lungo applauso. Ben 38 i minori tra ...La nave Ocean Viking dell'ong Sos Mediterranèe è arrivata al porto assegnato di Marina di(Massa) con iraccolti davanti alle coste della Libia. In porto il personale delle autorità marittime, della protezione civile, sanitario, della Regione Toscana per le attività di ...

La nave Ocean Viking dell'ong Sos Mediterranée è arrivata al porto assegnato di Marina di Carrara con i migranti raccolti davanti alle coste della Libia. In porto il personale delle autorità marittime ...