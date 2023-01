Migranti | capriola Biden | ora usa il “Metodo Trump”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il governo argentino lancia la National Cannabis Agency Il governo argentino ha lanciato ieri l’Agenzia di regolamentazione per l’industria della canapa e della cannabis medicinale (Ariccame), con la quale vuole promuovere politiche pubbliche per regolamentare l’uso della cannabis in tutto il paese. L’ente, che sarà controllato dal Ministero dell’Economia, intende sviluppare un settore con un potenziale di oltre 500 milioni di euro e la creazione di 10.000 posti di lavoro, secondo il kirchnerismo. L’Agenzia Nazionale Cannabis regolerà la filiera di produzione, commercializzazione nazionale e sfruttamento della pianta di cannabis, del suo seme e dei suoi prodotti derivati. Il ministro dell’Economia Massa ha sottolineato che l’Agenzia “apre l’opportunità per l’Argentina di iniziare a percorrere un nuovo percorso in termini di industria di esportazione basata sull’enorme domanda globale e ...