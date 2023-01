Migranti | Bonaccini | ' destra ha portato l' Italia all' isolamento | sbarchi aumentati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "Lava sfidata su un altro dei suoi cavalli di battaglia, l'immigrazione. Fino a oggi, va riconosciuto, sul tema hanno non vinto ma stravinto. Sono riusciti ad imporre una visione emergenziale, a mettere in competizione i penultimi con gli ultimi. Hanno urlato prima glini e porti chiusi. E noi talvolta li abbiamo inseguiti in modo subalterno, talvolta abbiamo contrapposto una visione moralistica". Lo afferma il candidato alla segreteria del Pd Stefanonel suo intervento a Milano. La gestione degli, "con la logica della, si sta rivelando insostenibile. Da un lato perché i porti chiusi non li riescono e non li possono tenere, e sono costretti a chiedere una mano: a Ravenna hanno chiesto di aprire il porto per far sbarcare oltre 130 ...