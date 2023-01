Migranti | a Spezia un ristorante dona 180 pasti

(Di domenica 29 gennaio 2023) Oltre 180 porzioni di risoto al pomodoro e pollo. Le ha fornite oggi alla Caritas diocesana undella. È il pranzo deidella Geo Barents. "Perché farlo? Perché no? Ci ...

Si è concluso lo sbarco deiarrivati ieri in porto allacon la nave umanitaria di Msf Geo Barents. A bordo erano rimasti 99 stranieri, tutti uomini adulti. La nave aveva salvato 237 ...

La nave Ocean Viking dell'ong Sos Méditerranée con 95 migranti a bordo, raccolti davanti alle coste della Libia, è arrivata al porto assegnato di Marina di Carrara (Massa Carrara). Sono in corso le pr ...chi non le rispetta mette a rischio il patto di convivenza tra cittadini e Stato”: lo ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini nel secondo giorno di operazioni di sbarco dei migranti ...