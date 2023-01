(Di domenica 29 gennaio 2023) Una domenica in famiglia, con le sue “ragazze”. Cosìha voluto condividere uno scatto su, dove è piùche mai, insieme alle figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi. “Domenica in”, ha scritto, con a corredo dei cuori. Uno scatto sincero, autentico, che va a corredare anche le sue storie su, dove ha mostrato i momenti in famiglia: il pranzo fuori, la vita con Sole e Celeste, l’attesa di diventare nonna., la domenica in famiglia con le figlie Aurora, Sole e Celeste La conduttrice svizzera ormai si sta preparando per diventare nonna. Un momento unico per, che è felice dell’arrivo – finalmente – di un ...

Una domenica in famiglia, con le sue "ragazze". Cosìha voluto condividere uno scatto su Instagram, dove è più raggiante che mai, insieme alle figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi. "Domenica in quasi cinque", ha scritto, ...ha portato a pranzo fuori le sue tre figlie: Aurora Ramazzotti con Sole e Celeste Trussardi . La conduttrice svizzera sta quindi trascorrendo la domenica in famiglia e proprio pochi ...

Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti nei disegni delle piccole Sole e Celeste: «Che bel pancione avete fatto». leggo.it

Michelle Hunziker, colazione a letto con i cani: la sorpresa delle sue «ciccine» leggo.it

Michelle Hunziker pronta per tornare in tv: in tuta e tacchi si prepara a Michelle Impossible Stile e Trend Fanpage

Michelle Hunziker con il cappotto rosa moda inverno 2023 Elle

Michelle Hunziker raggiante, la foto su Instagram: “Quasi in cinque” DiLei

Michelle Hunziker ha trascorso una meravigliosa domenica in famiglia: lo scatto con le figlie Aurora, Sole e Celeste su Instagram ...Michelle Hunziker ha portato a pranzo fuori le sue tre figlie: Aurora Ramazzotti con Sole e Celeste Trussardi. La conduttrice svizzera sta quindi trascorrendo la domenica in famiglia ...