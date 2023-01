Messina Denaro preso a casa sua? Ecco cosa c' è davvero dietro

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Mi piace moltissimo il tono trionfalistico nell'aver arrestato uno che faceva il latitante da trent'anni a venti metri da. Che grande colpo”; “era tranquillamente a Palermo sotto il naso di tutti”; “il tono trionfalistico suona grottesco. Penso che ogni persona di buon senso si ponga molti interrogativi”: questi sono solo alcuni dei commenti comparsi sui social (anche della sinistra) il giorno della cattura di Matteo. A sorprendere il fatto che il boss mafioso sia statonellaSicilia. Peccato, però, che non ci sia nulla di cui meravigliarsi. La rete di protezione locale ha fatto sì che tanti altri prima di lui siano riusciti a vivere da latitanti nella propria terra, “sotto il naso di tutti”, per tanto tempo. Queste affermazioni, tra l'altro, mettono ...

... i benzinai sospendono il secondo giorno di sciopero Il 18 gennaio, però, per la presidente del Consiglio è arrivata anche una buona notizia: l'arresto di Matteodopo 30 anni di ...Gli investigatori si concentrano a Campobello di Mazara. La donna sentita dai carabinieri e adesso stanno verificando la sua ...

Messina Denaro, la sfilata dei testimoni: «Non sapevamo fosse il boss». E una donna racconta: avevamo una... Corriere della Sera

Ristoranti di lusso e pizzerie: nel Trapanese sulle tracce di Messina Denaro La Repubblica

La cena da 700 euro di Messina Denaro, il giallo sullo scontrino conservato dal boss nel covo Open

Matteo Messina Denaro, l'ipotesi: al boss i proventi delle scommesse Corriere della Sera

Archiviato l'arresto di Matteo Messina Denaro, lo scorso 16 gennaio, le indagini sul superlatitante di Castelvetrano continuano senza sosta. E le piste ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...