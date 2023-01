Un commando armato ha fatto irruzione ieri inin un bar - ristorante situata nel centro di Jerez, città dello stato messicano di Zacatecas, sparando all'impazzata sui presenti, uccidendone sette e ferendone gravemente altri sei. Gli ...È successo a Jerez, in. Si tratta del secondo assalto di questo tipo nel giro di 48 ...

Messico: strage in un bar a Jerez, almeno 7 morti Agenzia ANSA

Messico: strage in un bar a Jerez, almeno 7 morti La Prealpina

Messico: strage in un bar a Jerez, almeno 7 i morti Corriere del Ticino

Strage in Messico per l’arresto del figlio de El Chapo, 29 morti negli scontri Internapoli

Nel 2022 record di giornalisti uccisi per il loro lavoro: 66, il 30% in più Corriere della Sera

Un commando armato ha fatto irruzione ieri in Messico in un bar-ristorante situata nel centro di Jerez, città dello stato messicano di Zacatecas, sparando all'impazzata sui presenti, uccidendone sette ...Un commando armato ha fatto irruzione ieri in un bar-ristorante sparando all'impazzata sui presenti, con l'obiettivo esplicito di causare un massacro ...