Mercato Napoli – Blindato Marchisano

Leggi su dailynews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) La sessione diinvernale può dirsi conclusa per ilche aveva già anticipato di non avere intenzione di concludere troppe operazioni. Gli scout però sono sempre al lavoro per non lasciarsi sfuggire occasioni. In quest’ottica ilha concluso un’altra importante operazione diin entrata. Gli azzurri, infatti, hannoil pilastro L'articolo