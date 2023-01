(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29 gennaio 2023 "Ho lungamente parlato con il ministroche è impegnato in unamolto seria eche possa garantire tempi certi e il massimo delle garanzie per ...

Roma, 29 gennaio 2023 "Ho lungamente parlato con il ministro della Giustiziache è impegnato in una riforma molto seria e ampia che possa garantire tempi certi e il ... le parole diin un ...Un bilancio sintetico dei suoi primi 100 giorni di governo anche se la stessaammette: è una ... Assicura di aver parlato con il ministro della Giustizia Carlo, al lavoro, dice "per un'...

"Vorrei che Giorgia Meloni...", la 'gelosia' di Giovanni Donzelli La7

Meloni: "Nordio al lavoro per una riforma ampia della giustizia" ilGiornale.it

Tagadà, il sospetto sul vertice Nordio-Meloni: "Con chi si sono chiariti" Liberoquotidiano.it

Meloni: 'Lo spread da 236 a 175 punti base in questi 100 giorni' Agenzia ANSA

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2023 'Ho lungamente parlato con il ministro della Giustizia Nordio che è impegnato in una riforma molto seria ...“L’Italia è in una situazione più solida di quanto alcuni vogliono far credere”. Così premier Giorgia Meloni, in una puntata della sua rubrica social, in occasione dei 100 giorni del suo governo. “Lo ...