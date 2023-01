Meloni | l' Italia ce la farà | è più solida di quello che vogliono far credere

Leggi su agi

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - Patto per la terza età, ddl sulla giustizia, progetto Stazioni sicure, incontri in Algeria e Libia per fare dell'l'hub energetico d'Europa, contrasto all'immigrazione irregolare: tornano Gli Appunti di Giorgia, la videorubrica sui social con cui Giorgiaragguaglia sui risultati del governo. Un'occasione, in questo caso, per stilare direttamente, in prima persona, un sintetico ma ampio bilancio dei primi centro giorni da presidente del Consiglio. Una disamina dei principali dossier, con la rinnovata chiosa sulla fiducia nella possibilità del Paese di superare difficoltà "che comunque non sono come le descrive chi ci spera, dall'opposizione" e una sottolineatura a fare da cornice, l'andamento in discesa dello spread spesso preso a metro per le performance di governi e sistema Paese. "Sia chiaro, le risposte strutturali, quelle che ...