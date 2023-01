Meloni in Libia | l’errore del premier | un cenno ora può scatenare l’inferno

(Di domenica 29 gennaio 2023) Con la “sua Africa” Giorgiarischia di perdere i punti sinora guadagnati con merito sulla scena internazionale. Il pasticciaccio brutto di Tripoli, per dirla alla Gadda, e le solite manovre sulle nomine sono infatti le prime crepe nel deep state intorno al capo del Governo. Il viaggio dellaa Tripoli Quella che viene celebrata come una grande vittoria con la visita delitaliano a Tripoli, rischia invece di trasformarsi nel primo clamoroso inciampo. È indubbio che l’accordo firmato tra Eni e la libica Noc (National Oil Corp) abbia il suo peso, essendo l’investimento singolo più importante (8 miliardi di dollari) per il settore degli idrocarburi libico dal rovesciamento del regime di Gheddafi nel 2011. Tuttavia Muhammad Aoun, ministro del Petrolio e del Gas nello scaduto governo di Tripoli, ha disertato la cerimonia ...

"Prima di arrivare alla giornata di oggi, comunque, con un accordo importante concluso inda ... se non fosse intervenuto il governosarebbe saltato, quindi i boss sarebbero tornati in ..."La cooperazione nel campo dell'energia tra Italia eè antica e solida", diceche ricorda come "Eni è presente qui dal 1959, ha di fatto contribuito a una parte importante della storia ...

Meloni a Tripoli, patto sul gas e trattativa sui migranti - Politica Agenzia ANSA

Gas, Eni firma storico accordo in Libia da 8 miliardi di dollari. Meloni: «Aiuteremo i paesi ... Il Sole 24 ORE

Gas e migranti, patto di Meloni con Libia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Meloni a Tripoli: gas e navi «anti-migranti», lo scambio fra Italia e Libia Avvenire

Meloni a Tripoli, i contatti con Haftar. Così il governo si è mosso sui due fronti libici Corriere della Sera

{mfimage} In tre mesi o poco più di governo gli scivoloni non sono mancati. Sui limiti all’utilizzo del Pos, ad esempio, per i quali una parte dell’esecutivo ha aperto un fronte… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...