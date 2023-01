McKennie pronto a lasciare la Juventus? Non solo il Leeds su di lui

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 29 gennaio 2023) Westonè stato uno dei migliori centrocampisti della Juve in questi anni, ma ora il suo ruolo a Torino sembra essere in crisi. Non erano molti i sostenitori di Westonquando arrivò allanel mercato estivo del 2020, con il ripiego verso il nordamericano che sembrava essere dettato prettamente dal fatto che il Covid aveva rallentato l’economia mondiale. Chi conosce bene la Bundesliga però sapeva benissimo che si trattava di un centrocampista eclettico e con grandissime qualità sia come interditore che come giocatore in grado di inserirsi in area di rigore. Ora lasembra essere però intenzionata a lasciarlo partire, con l’Inghilterra e ilche è la squadra che più di tutti vorrebbe chiudere l’affare, anche se in realtà non ci sono ancora i giusti accordi ...