...sì (al costo di 1,2 milioni), ma con un obbligo (33 milioni con i bonus) condizionato al raggiungimento di alcuni traguardi di squadra e individuali. Tradotto in parole povere:...Il nostro mercato Galliani è il numero uno al mondo, noi pensiamo a giocare" Lo stesso che deve fare anche la Juventus, che ha intanto speditoal Leeds con la formula dela 1,5 ...

McKennie-Leeds: c'è l'accordo con la Juventus, oggi sarà in Inghilterra Sky Sport

Allegri "annuncia" McKennie alla Leeds: "Accordo trovato" - Sportmediaset Sport Mediaset

Leeds, la Juventus apre al prestito per McKennie TuttoCalcioNews

Juventus, le cifre dell'accordo per McKennie al Leeds: sarà prestito con diritto di riscatto TUTTO mercato WEB

McKennie in prestito al Leeds ma la Juve rischia di ritrovarselo a giugno La Gazzetta dello Sport

Come annunciato da Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa, in queste ore i bianconeri hanno raggiunto un accordo per Weston McKennie col Leeds. Secondo Sky Sport il centrocampista americano s ...Il suo obiettivo: annullare il -15, "riprendere la serie positiva" e riagganciare zona Champions Torino. Obiettivo della Juventus: raccogliere 50 punti (sui 57 disponibili) nel girone di ritorno che p ...