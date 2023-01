Dopo aver visto uno spezzone di partita della Juve contro il Monza allo Juventus Stadium , Westonha lasciato Torino , partendo dall'aeroporto di Caselle . Il giocatore è stato ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto al Leeds ...Alla Juve dopo la mala gestione iniziata dall'di Marotta SAREBBE SERVITO UN NETTO DISTACCO ...non funzionava essendo Bremer molto più adatto a 3 che a 4) in cui magari u no di corsa come...

Calciomercato Serie A: McKennie al Leeds. Inter-Brozovic, aria d'addio in estate QUOTIDIANO NAZIONALE

Calciomercato Juventus, addio McKennie: fissate le visite mediche con il Leeds Footballnews24.it

McKennie dà l’addio alla Juve. Ecco le sue parole Corriere dello Sport

Juventus, Allegri annuncia l'addio di McKennie. Chiesa si ferma Sportal

Juve, Allegri: 'Mckennie Accordo raggiunto per cederlo. Chiesa e ... Calciomercato.com

Dopo aver visto uno spezzone di partita della Juve contro il Monza allo Juventus Stadium, Weston McKennie ha lasciato Torino, partendo dall’aeroporto di Caselle. Il giocatore è stato ceduto con la ...Allegri in conferenza ha annunciato l'addio imminente di McKennie: ecco come cambierà la Juventus senza l'americano ...