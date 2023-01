Matteo Messina Denaro | individuate le due presunte amanti del boss

... (non sarebbero al momento indagate) presunte amanti del boss, spunta una terza donna che frequentavaDenaro. Tra le frequentazioni del boss a Campobello di Mazara ci sarebbe anche ...Archiviato l'arresto diDenaro , lo scorso 16 gennaio, le indagini sul superlatitante di Castelvetrano continuano senza sosta. E le piste da seguire, per ricostruire la fitta rete di protezioni che ha ...

Il pentito Mutolo sull'arresto di Messina Denaro: Una messa in scena. Forse c'era un accordo Fanpage.it

A Non è l'Arena il pentito Gaspare Mutolo. La sua frase dopo l'arresto di Messina Denaro: «Tutta una messa in scena» Open

L’intervista - Per il pentito Mutolo l’arresto di Messina Denaro è stata una messa in scena: «C’era troppa calma per la cattura di un boss» LaC news24

Matteo Messina Denaro, la frustrazione dei carabinieri che vivevano vicino al boss: "Nessuno ci ha ascoltato" Virgilio Notizie

In tanti confermano di aver incontrato, conosciuto e frequentato Messina Denaro, anche donna. Inconsapevoli vera identità ..."Ho frequentato Matteo Messina Denaro, l'uomo che ho visto in televisione, ma non sapevo fosse lui". A parlare è una donna, che ha raccontato di aver avuto una relazione di alcuni mesi con il boss lat ...