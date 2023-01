Matilde Gioli | chi è | età | carriera | film e serie tv | chi è il fidanzato | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023), ecco chi è la bella e brava attrice italiana, interprete di famose fiction come Speravo de morì prima (Lasu Francesco Totti) e Doc – Nelle tue mani (con Luca Argentero). Proviamo a conoscere meglio chi è questa giovane e talentuosa artista lombarda dalle origini tosco-pugliesi.: scopriamo insieme l’attrice italiana, all’anagrafeLojacono, è nata a Milano il 2 settembre del 1989, da padre pugliese e madre toscana, della quale ha deciso di utilizzare il cognome per la propriaartistica. Si è diplomata al Liceo classico Cesare Beccaria e si è laureata in Filosofia all’Università Statale di Milano. E’ diventata famosa per la sua parte nelIl capitale ...