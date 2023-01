Mare Fuori 3 | 5 cose che possiamo aspettarci da questa stagione

Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nonostante l'inizio in sordina, è ormai diventata una serie cult:sta per tornare con la terza, dal 1 febbraio su Raiplay e dal 15 febbraio su Rai2. Ecco cosadalle nuove storie dei ragazzi tormentati e affascinanti dell'IPM di Napoli. Quando fu trasmessa per la prima volta, a settembre del sofferto 2020, la fiction di Rai2, che racconta le storie dei ragazzi dell'Istituto penitenziario minorile di Napoli, partì con entusiasmo ma senza grandi slanci dal punto di vista dell'audience. Nonostante ciò, la serie guadagnò lentamente ma esponenzialmente sempre più seguito e consensi e fu rinnovata per una seconda. È stato grazie al suo approdo nella library di Raiplay prima e di Netflix poi che è ...