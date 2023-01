(Di domenica 29 gennaio 2023) I 70 km da Moena a Cavalese che costituiscono la 50ma edizione della, incoronano neltra le donne la, che stacca nel finale la connazionale Anikken Gjerde Alnaes, seconda. Per quanto riguarda le italiane, la migliore èal traguardo. Il lungo testa a testa che caratterizza tutta la gara femminile si risolve nel finale: sul traguardo are è la, che completa il percorso in 3:14’00?07, battendo per 1’05?59 la connazionale Anikken Gjerde Alnaes, mentre sale sul gradino più basso del podio la svedese Jenny Larsson, terza a 2’04?33., ...

I risultati e le due classifiche finali della, andata in scena questa mattina sulle nevi delle Valli di Fiemme e Fassa. Tra gli uomini vince Emil Persson , che bissa il successo nel 2021 al termine di una gara molto tattica, in ...Ad anticipare la gara regina ci sarà l'inedita50x50, l'evento per rivivere le emozioni della primadel 1971. Oggi allaStars hanno partecipato diversi "Vip" - ...

Marcialonga 2023, vince Emil Persson tra gli uomini. 30° Dietmar Noeckler OA Sport

Marcialonga 2023, la norvegese Magni Smedaas vince in solitaria. 32ma Rebecca Bergagnin OA Sport

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2023 in DIRETTA: Persson non si batte, donne a 5km dal traguardo! OA Sport

Marcialonga 2023, un avvio tra camion di neve e polemiche Montagna.tv

Marcialonga 2023 oggi: a che ora inizia, su che canale vederla in tv, programma, streaming OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE 20 KM DI SCI DI FONDO DI COPPA DEL MONDO ALLE 12.45 E 14.45 11.26 La favorita della vigilia Dahl ha comunque chiuso in quarta posizione ...La Marcialonga 2023 va in archivio: i 70 km da Moena a Cavalese incorona quest’anno tra gli uomini lo svedese Emil Persson, che si impone in una sorta di arrivo a 5 sui norvegesi Tord Asle Gjerdalen e ...