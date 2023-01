Marcia | Campionati italiani assoluti 2023 | successi per Orsoni e Vitiello

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Riccardoe Saravincono la 35 km diin programma a Milazzo e si laureano campioni. L’azzurro si è imposto con il tempo di 2h33:06, dominando la gara fin dall’inizio e migliorando il suo personale di oltre un minuto e mezzo (2h34:42). Meglio di lui ha fatto solo il cinese Cui Lihong in 2h29:58, ma ovviamente non competeva per il titolo nazionale. Secondo posto per Michele Antonelli in 2h40:22, mentre a completare il podio è stato Gabriele Gamba, capace di conquistare anche il titolo italiano under 23 grazie al suo 2h43:16. Nel femminile,ha invece avuto la meglio in 2h54:06, precedendo Lidia Barcella (seconda con 2h54:55) e la campionessa in carica Federica Curiazzi (terza con 2h58:09). Il tempo migliore è stato però messo a referto ...