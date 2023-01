Malore negli spogliatoi | muore l’ex attaccante Vito Chimenti Il Palermo | «Se ne va un amico»

Leggi su open.online

(Di domenica 29 gennaio 2023), ex giocatore di serie A, B e C con 13 gol nella massima serie e attuale allenatore della squadra giovanile del Pomarico, in provincia di Matera, è mortoprima della partita di Eccellenza lucana contro la Real Senise., 77 anni, ha giocatoanni Settanta e Ottanta in numerose squadre, dalla Salernitana al Matera, dal(29 marcature in due stagioni) al Taranto, passando per Catanzaro, Pistoiese e Avellino. Diventato allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano.è stato immediatamente soccorso ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani.