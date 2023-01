Unper il 69enne che aveva esordito in Serie A il 16 settembre 1979 una volta passato al Catanzaro, con cui segnerà una sola volta in campionato. Successivamente passa sempre in massima ...Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 69 anni Vito Chimenti, ex attaccante con 77 presenze e 13 gol in Serie A.unnegli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico (Matera), prima della partita di Eccellenza lucana tra la squadra dell'ex giocatore e il Real Senise, che poi non è stata disputata. ...

Malore fatale sul monte Lussari, muore a 72 anni Friuli Oggi

Malore fatale: è morto a 69 anni l’ex bomber Vito Chimenti ItaSportPress

Malore fatale nel garage a Renazzo (Ferrara), muore a 59 anni il Resto del Carlino

Malore fatale durante la ciaspolata: 67enne muore davanti al figlio Reggionline

Pistoia, malore fatale in bici: è morto Vannino. I ricordi: «Ha saputo vivere fuori dalle mode» Il Tirreno

E' scomparso stamani a Roma a soli 63 anni. Aveva di recente subito un intervento chirurgico alle coronarie A causa di un malore è venuto a mancare, domenica 29 gennaio, l'ex vicedirettore di Rai 1 e ...La vittima è Andrea Ardizzoni, figlio di Cloe Govoni, uccisa durante una rapina nella sua casa di Renazzo il 6 novembre 2015 Renazzo (Ferrara), 29 gennaio 2023 – Era in garage, nella sua abitazione di ...