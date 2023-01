Malagò | “Tavecchio conosceva il mondo del calcio come pochi” | VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Giovanniricorda così Carlo, ex presidente della Federmorto ieri all'età di 79 anni

Il presidente del CONI, Giovanni, ha invece inquadrato alla platea ciessina le future ... A ndrea Abodi : "E' una giornata buia perché è andato via un amico, Carlo. E' andato in un ...Giovanniricorda così Carlo, ex presidente della Federcalcio morto oggi all'età di 79 anni. Il presidente del Coni è stato ospite ...