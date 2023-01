Maehle e Lookman Show | Stankovic Incassa il Quarto Ko di Fila

(Di domenica 29 gennaio 2023) BERGAMO – Una partita destinata a rimanere nella storia dell’Atalanta: la Dea ha battuto la Sampdoria per 2-0, nel grande anticipo serale della 20ma giornata di Serie A. Una vittoria che ha portato i bergamaschi a 38 punti, una cifra che sembra volerli catapultare verso un futuro radioso. La Sampdoria, invece, è rimasta al penultimo posto dopo la quarta sconfitta di. Ma l’eroe di questa partita è stato: l’attaccante nigeriano ha trascinato l’Atalanta verso la vittoria, con un gol per tempo. Il primo è arrivato al 42? grazie al colpo di testa disu un cross di Hateboer, che ha aperto le danze. Nella ripresaha messo il suo marchio personale sulla partita, con un micidiale diagonale destro da dentro l’area di rigore, che ha portato il risultato sul definitivo 2-0. Per l’esterno d’attacco ...

Nell’Atalanta che ha battuto per 2-0 la Sampdoria i migliori sono stati il solito Lookman e Maehle Musso 6,5 La sua parata dopo pochi minuti su Augello salva il risultato, nel… Leggi ...Successo casalingo per l'Atalanta. La formazione di Gasperini si è imposta ieri sera per 2-0 su una Sampdoria che ha creato occasioni ma non.