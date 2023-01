Lucca | scontro tra due auto | donna morta a Capannori

(Di domenica 29 gennaio 2023) Unadi 77 anni, Alessandra Maria Barsuglia di San Ginese di Compito, ènel pomeriggio di oggi, 29 gennaio 2023, in unofrontale tra l'che guidava e un'altra vettura in Lucchesia, a Guamo diL'articolo proviene da Firenze Post.

Un terribile incidente mortale è avvenuto questa mattina poco dopo le ore 13 a Guamo, sulla via di Sottomonte, di fronte alla pasticceria Sottopoggio, dove una Ford Fiesta ed una Fiat 600, per cause a ...CAPANNORI: Una donna di 87 anni è stata soccorsa dal personale del 118 ma i medici ne hanno dovuto constatare il decesso. Un'altra persona è rimasta ferita ...