(Di domenica 29 gennaio 2023) Quando medico e volontari del 118 sono sopraggiunti sul posto l'uomo versava già in condizioni disperate, tanto che è morto lungo il tragitto per portarlo all'ospedale San Luca diL'articolo proviene da Firenze Post.

... per truffa, una 21enne residente in provincia di, con precedenti di polizia, la quale si è ... che si sono fatti ricaricare 938 euro su una tessera postepay, da parte di undel luogo, nell'...Fornaci di Barga (): donna di 56 anni investita in via della Repubblica La donna è stata ... A quanto pare, secondo le prima informazioni, ad investire laè stato una persona che abita in ...

Lucca: 56enne muore per malore mentre pesca in un lago Firenze Post

Lucca, 56enne muore investita: Fornaci di Barga piange la sua maestra elementare Corriere Fiorentino

Spostarsi in autonomia. L’utilità della solidarietà online nell’acquisto di auto attrezzate per le persone con disabilità Corriere Quotidiano

Malore in mare a Lido di Camaiore: muore 56enne - Luccaindiretta LuccaInDiretta

Bagnoli, 56enne ucciso con un colpo alla testa. La pista: "Delitto per gioco" La Repubblica

Quando medico e volontari del 118 sono sopraggiunti sul posto l'uomo versava già in condizioni disperate, tanto che è morto lungo il tragitto per portarlo all'ospedale San Luca di Lucca ...