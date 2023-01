(Di domenica 29 gennaio 2023) Chissà se, potendo riavvolgere il nastro, Giorgia Meloni confermerebbe il suo no alla rielezione. Se ribadirebbe i pregiudizi o se chiederebbel'impeachment, come nel 2018. La convivenza ha ribaltato i pronostici: il presidente ha garantito stesso metro, stessa reciproca collaborazione nonostante l’abisso politico

... nei primi 10 si è piazzatoun tedesco, e settima una francese. Per vedere il primo degli ...polare con meno 9 alla partenza ha conservato in ottimo stato i binari risultati quest'...ROMA - 'Oggi, unfa, è stato rieletto Sergio Mattarella all'scrutinio, con 759 voti. Responsabilità, saggezza, senso dello Stato e amore per l'Italia accompagnano costantemente il suo mandato. Grazie, ...

L'ottavo anno. Mattarella dimostra di avere ancora un suo perché L'HuffPost

Un matrimonio da favola: per l'ottavo anno di fila l'azienda ravennate premiata ai 'Wedding Awards' RavennaToday

Ford Pro, per l’ottavo anno è il brand leader in Europa dei veicoli commerciali. Quota al 15% e aumento share Il Messaggero - Motori

Per ottavo anno Ford leader europeo dei veicoli commerciali - Sotto ... Agenzia ANSA

Il carnevale torna a brillare: in centro sfila il Dio de l'Oro L'Arena

Chissà se, potendo riavvolgere il nastro, Giorgia Meloni confermerebbe il suo no alla rielezione. Se ribadirebbe i pregiudizi o se chiederebbe ancora ...ROMA - "Oggi, un anno fa, è stato rieletto Sergio Mattarella all'ottavo scrutinio, con 759 voti. Responsabilità, saggezza, senso dello Stato e amore per ...