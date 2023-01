Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 gennaio 2023) Di Vincenzo Calafiore 29 Gennaio 2023 Udine “ Ogni scrittore spera di raggiungere il più vasto pubblico possibile, di attraversare tutti i confini possibili. Senza sottovalutare però la falsa geografia culturale che si è instaurata all’inizio del XXI secolo. “ Vincenzo Calafiore Tutto è standardizzato, le storie in tv o su internet non hanno moralità. La “ Letteratura “ racconta storie. La televisione da informazioni vere o false che siano, e crea confusione, disamore, disagio. La Letteratura coinvolge. La televisione con la sua illusione di immediatezza distanzia, imprigiona in una sorta di indifferenza. Le cosiddette storie raccontate dalla televisione soddisfano la fame di aneddoti e offrono modalità di comprensione che si elidono a vicenda ( ciò è rafforzato dalla pratica di punteggiare con le pubblicità le narrazioni televisive. Tali storie affermano implicitamente – ...