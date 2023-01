L’Occidente e la Cina si riuniranno in nome del controllo totale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 29 gennaio 2023) Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato che, in una trasmissione Rai, ha dichiarato di non schierarsi né a favore né contro i vaccini. Parole che hanno scatenato le opposizioni e i grandi sponsor della vaczione, i quali ne hanno chiesto le dimissioni immediate – Enrico Letta, tra gli altri, ma anche il Terzo polo – e hanno criticato la posizione del governo Meloni sul tema. Eppure, la colpa del sottosegretario è solo quella di chiedere le corrette verifiche, più che mostrare scetticismo. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2023 Nel frattempo, il presidente dell’Ordine dei medici, Filippo Anelli, ha parlato di 150mila morti evitate grazie all’immunizzazione. Eppure, che il vaccino non immunizzi è stato acclarato da Pfizer, peraltro anche nell’ultima audizione ...