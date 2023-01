Lo spread scende e il Pil sale I primi 100 giorni del governo Meloni

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Locala, il Pile l'Italia ce la farà. A 100dall'insediamento delguidato da Giorgiail premier traccia il bilancio e risponde con i fatti. Il presidente del Consiglio compare sui social con la sua rubrica "Gli appunti di Giorgia" e mostra l'elenco lunghissimo di misure e decisioni realizzate dal suo esecutivo, alla faccia dei soliti gufi che "vorrebbero o spererebbero" che le cose andassero male. Cinque i progetti che il capo del, leader di Fratelli d'Italia, ha rammentato di aver realizzato: "Patto per la terza età, ddl sulla giustizia; progetto stazioni sicure; incontri in Algeria e Libia per fare dell'Italia l'hub energetico d'Europa; contrasto all'immigrazione irregolare". "L'Italia è più solida di quanto si voglia far credere, di quanto ...