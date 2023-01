Lo spoiler di Fiorello | Ecco chi vincerà Sanremo

Una quaresima laica fatta die grandi annunci, avvenuti per lo più tramite l'amico e compagno di avventure di Amadeus, Rosario. A bocca quasi asciutta sembra invece essere rimasta la ......vicino e il direttore artistico da tempo è abituato a preparare il pubblico con graduali ''. .... In chiusura, la Venier ha voluto inviare un regalo speciale al suo collega: un corno ...

Sanremo, lo 'spoiler' di Fiorello: «Ospite una cantante internazionale di origini italiane» Corriere TV

"Lo dico io...". Fiorello fa spoiler sull'ospite internazionale ilGiornale.it

A Viva Rai 2 lo spoiler dei duetti di Sanremo. Fiorello: «Ci sarà anche un'artista internazionale di origini italiane» - Il video Open

Fiorello fa spoiler, ospite cantante internazionale - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sanremo 2023, Fiorello fa spoiler: "Ospite un cantante internazionale". Ecco gli indizi la Repubblica

Amadeus dal teatro Ariston si collega con Mara Venier a Domenica In, in attesa del grande appuntamento di Sanremo 2023, in diretta dalla città dei fiori a partire dal 7 febbraio.Stavolta non è uno scherzo di Fiorello: pochi secondi di quella che sembra una prima stesura del brano "Quando ti manca il fiato", con cui Gianluca Grignani è in gara ...