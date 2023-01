Lo schianto e i 5 giovani morti L' auto andava a cento all' ora - Cronaca - quotidiano net

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il rilevamento della velocità attraverso le immagini delle telecamere. Il pm: non era in corso una gara . E poi chiama a raccolta i testimoni: 'Mettetevi in contatto coi carabinieri'. L'inchiesta per ...

Il rilevamento della velocità attraverso le immagini delle telecamere. Il pm: non era in corso una gara . E poi chiama a raccolta i testimoni: 'Mettetevi in contatto coi carabinieri'. L'inchiesta per ...Nellosono morti cinque, Flavia Troisi, Valerio di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Giulia Sclavo . ' Perché proprio io ' si chiede Leonardo. ' Sono sopravvissuto, non ...

