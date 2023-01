Lo dice a tutti nello spogliatoio | Mou smaschera Zaniolo | terremoto a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) A Trigoria è scattata l'ora della resa dei conti. Nicolòè sempre più lontano dalla. Josè Mourinho è tornato a parlare alla vigilia di una partita di campionato. Domenica, infatti, la suasfiderà il Napoli capolista in trasferta, al Maradona. E lo farà senzache, come ha rivelato il tecnico portoghese in conferenza stampa, "da un meseche vuole andare via. Dopo lo Spezia ho dato lunedì libero ae ho detto che martedì l'allenamento era opzionale, ero con tutto lo staff a Trigoria:i giocatori in panchina contro lo Spezia sono venuti ad allenarsi, tanti altri sono venuti e si sono allenati. Questo è il profilo di giocatori che voglio come allenatore". Continua Mourinho: "Io devo dire purtroppo perchè la situazione ...