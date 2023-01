LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si accelerano i ritmi dopo la passerella di Richeze

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.13 I quattro corridori in fuga sono Mathias Vacek (Trek – Segafredo), Jens Reynerds (Israel – Premier Tech), Carlos Salgueiro (APHotels and Resorts – Tavira) e Laureano Rosas (Gremios por el Deporte – Cutral Co). 22.10 Tre corridori sono riusciti ad evadere dal gruppo e accumulare una decina di secondi di vantaggio. 22.07 Terminato il giro d’onore di Max, è cominciata la corsa vera con il ritmo che si è impennato nel plotone. 22.04 Arrivano diversi attacchi in gruppo, come sempre protagonista il nostro Manuele Tarozzi. 22.01 Passa sotto il traguardo d’arrivo Maximilianocon la bandiera dell’Argentina: l’istantanea più bella di quest’ultima. 21.58 Tranquillo nella pancia del gruppo Remco Evenepoel, così come la maglia di leader Miguel ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima tappa della Vuelta a San Juan 2023, giro a tappe in Argentina che si piazza all'inizio ... 23.30 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sesta tappa della Vuelta a San Juan! Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 23.25 Il miglior azzurro è Atti ...