LIVE – Virtus Bologna-Verona | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilindi, sfida valida come diciassettesima giornata dellaA1di. Fase della stagione non brillante per gli uomini di coach Scariolo, battuti di un punto da Brindisi nell’ultimo turno, e in generale con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Ora la sfida contro l’insidiosa formazione scaligera, che dopo aver battuto il Brescia ha perso di misura contro Pesaro, ed è alla ricerca di altri punti fondamentali in ottica salvezza. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 29 gennaio sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ...