LIVE – Trieste-Napoli 40-34 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilindi, sfida valida come diciassettesima giornata dellaA1di. Ottimo momento di forma per la squadra di coach Legovich, reduce da tre vittorie di fila e in generale quattro nelle ultime cinque: numeri che sono valsi la risalita fino in decima posizione. Di fronte, una squadra che sta cercando di reagire d’orgoglio alla difficile situazione di classifica: nelle ultime tre partite giocate sono arrivate le vittorie contro Olimpia Milano e Sassari, ma in casa. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 29 gennaio sul parquet dell’Allianz Dome, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ...