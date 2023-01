LIVE – Trento-Monza 1-0 25-15 | 11-8 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Latestualedi Itas Trentino-Vero, partita valevole per la sesta giornata di ritorno della regular season didimaschile. La formazione di Angelo Lorenzetti, seconda a pari merito con Modena e dietro all’inarrivabile Perugia, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare la decima vittoria. Dall’altra parte della rete ci sono i brianzoli di Massimo Eccheli, sesti staccati di cinque lunghezze da. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 29 gennaio alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida ...