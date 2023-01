LIVE Sci di fondo | Marcialonga 2023 in DIRETTA | 7500 iscritti | si parte da Moena | arrivo a Cavalese

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DIDI COPPA DEL MONDO ALLE 12.45 E 14.45 Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladella. Siamo giunti alla cinquantesima edizione della gran, si tratta di una delle 4 grandi classiche del circuito Ski Classics. Saranno circagli atletiin gara, si partirà da, conprevisto a. Laprenderà il via alle ore 08.00, mentre alle 7.oo partiranno i fondisti della “50×50”, si tratta di 50 atleti che affronteranno la gara con attrezzature “d’epoca”. ...

... Franco Bragagna ore 14:00 Rubrica: L'uomo e il Mare a cura di Giulio Guazzini ore 14:35di ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...ha raccolto un fragoroso applauso dal pubblico presente, mentre sui social si sono scatenati i ... Spazio poi a una delle cose in cui la Theron non eccelle, vale a dire lo. ' Io sono cresciuta ...

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Les Rousses 2023 in DIRETTA: Jouve gioisce in patria e batte Klaebo, Pellegrino 6°. Tra le donne Skistad batte Svezia OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Mattia Casse per continuare a stupire OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2023 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin può eguagliare il record di Stenmark OA Sport

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2023 in DIRETTA: la classicissima in tempo reale OA Sport

Coppa del Mondo di sci - segui la diretta RaiNews

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI SPINDLERUV MLYN Programma, orari, Tv e streaming dello slalom di Spindleruv Mlyn – Presentazione dello slalom di Spind ...Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle 20 km di sci di fondo, mass start a tecnica classica, di Les Rousses, decima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023.