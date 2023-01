LIVE Sci di fondo | 20 km Les Rousses 2023 in DIRETTA | De Fabiani si stacca a metà percorso! Norvegesi davanti | Andersson vince la gara femminile

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20: Al km 13.9 sino altre tre atleti dal grppo di testa: Holund, Amundsen e Hyvarinen. restano 8, guida Klaebo. deè 24mo a 1’18” 15.17: Restano in 11. Sino Lapalus, Klee, Patterson, Moch. In testa al km 13.2 c’è Golberg 15.13: Al km 11.4 sino i francesi Parisse e Lapierre. Sono in 15: Klaebo, Promaa, Toenseth, Golberg, Roethe, Nyskanen, Nyenget, Cyr, Holund, Amundsen, Hyvarinen, Lapalus, Klee, Patterson, Moch. Deè a 46? 15.11: Restano in 17al km 10.6. Guida Toensetha Klaebo e Poromaa 15.09: Purtroppo apercorso De...

1' DI LETTURA PALERMO - 'Quanto è successo ieri all'Università di P alermo è grave. Non è possibile essere trattati in questo modo. Da settimane chiedevamo aule confortevoli e calde per svolgere le ...... Franco Bragagna ore 14:00 Rubrica: L'uomo e il Mare a cura di Giulio Guazzini ore 14:35di ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2023 in DIRETTA: Persson non si batte, trionfo di Smedas al femminile! OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Les Rousses 2023 in DIRETTA: Jouve gioisce in patria e batte Klaebo, Pellegrino 6°. Tra le donne Skistad batte Svezia OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Dominik Paris torna sul podio ed è 2° dietro Odermatt! Bosca ed Innerhofer in top10 OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2023 in DIRETTA: Duerr rovina la festa a Shiffrin che vince la coppa di slalom! Gulli 15ma, tre azzurre nelle 20 OA Sport

Sci alpino, Lena Duerr rovina la festa a Mikaela Shiffrin a Spindleruv Mlyn e beffa l'americana per 6 centesimi! 15a Gulli OA Sport

Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 L'Isola dei Famosi 22 Amici 21 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...La denuncia di un corsista dell'abilitazione al sostegno. PALERMO – “Quanto è successo ieri all’Università di P alermo è grave. Non è possibile essere trattati in questo modo. Da settimane chiedevamo ...