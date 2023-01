LIVE Sci alpino | SuperG Cortina 2023 in DIRETTA | Dominik Paris ad un passo dal podio! Odermatt domina ancora

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI LADELLO SLALOM FEMMINILE DI SCIALLE 9.15 E ALLE 12.15 10.52 Da dimenticare la prova dello statunitense Ryan Cochran Siegle che commette tantissimi errori, rimane in pista ma alla fine è ottavo a 3,94. 10.50 Ora sarà difficile andare a prendereper chiunque. Di conseguenza si alzano anche le quotazioni di… 10.48 FUORI KILDE!!! CLAMOROSO A! Anche per lui lo stesso errore che stanno facendo in tanti! Entra troppo stretto sul Delta e non riesce a chiudere la curva in tempo! 10.47 Fuori anche Rogentin! Errore sul Delta anche per lui! La curva a sinistra dopo il Duca d’Aosta sta continuando a mietere vittime. ORA ...

SCI ALPINO - La Coppa del Mondo fa tappa a Cortina d'Ampezzo anche per gli uomini, impegnati oggi nel secondo dei due Super G. Marco Odermatt è tornato in gara ...