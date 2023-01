LIVE Sci alpino | Slalom Spindleruv Mlyn 2023 in DIRETTA | l’Italia sogna con Anita Gulli! Shiffrin a una manche da Stenmark Risale Della Mea

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAPRIMALADEL SUPERG MASCHILE DI CORTINA DALLE 10.15 12.41: Moltzan ha 23 centesimi di ritardo all’intermedio 12.40: Perde tanto, troppo nel finale l’azzurra Rossetti che si pianta un po’ nelle ultime porte e accumula un ritardo di 87 centesimi ed è sesta 12.39: 3 decimi di ritardo all’intermedio per Rossetti 12.39: Grave ritardo per la svizzera Meillard che chiude con un ritardo di 1?23 dalla testa. Ora l’azzurra Rossetti 12.38: Meillard all’intermedio ha 76 centesimi di ritardo 12.37: Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 GRITSCH Franziska AUT 1:32.46 2 TVIBERG Maria Therese NOR 1:32.96 +0.50 3 HECTOR Sara SWE 1:33.09 +0.63 4 AICHER Emma GER 1:33.19 +0.73 5 TRUPPE Katharina AUT 1:33.32 +0.86 6 ...

1' DI LETTURA PALERMO - 'Quanto è successo ieri all'Università di P alermo è grave. Non è possibile essere trattati in questo modo. Da settimane chiedevamo aule confortevoli e calde per svolgere le ...... Franco Bragagna ore 14:00 Rubrica: L'uomo e il Mare a cura di Giulio Guazzini ore 14:35di ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2023 in DIRETTA: Persson non si batte, trionfo di Smedas al femminile! OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Les Rousses 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino vola in finale! Skistad batte le svedesi tra le donne OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Dominik Paris 2° dietro Odermatt! Bene anche Bosca ed Innerhofer! OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2023 in DIRETTA: l'Italia sogna con Anita Gulli! Shiffrin a una manche da Stenmark OA Sport

LIVE Sport Invernali, liveblog 29 gennaio in DIRETTA: Paris torna sul podio in superG! Attesa per Gulli in slalom OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.15 E ALLE 12.15 11.24 NONO! Ottima prova per Guglielmo ...La denuncia di un corsista dell'abilitazione al sostegno. PALERMO – “Quanto è successo ieri all’Università di P alermo è grave. Non è possibile essere trattati in questo modo. Da settimane chiedevamo ...