(Di domenica 29 gennaio 2023) Tre punti per blindare lo scudetto, nonostante siamo solo alla prima giornata di ritorno, o per la lotta Champions. Dopo le partite di ieri...

Al Maradona il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Maradona,e Roma si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A ...Big match della ventesima giornata di campionato,e Roma al Maradona si sfidano per cercare punti importanti per lo scudetto e la zona Champions League. La squadra di Spalletti cerca di allungare ulteriormente il suo vantaggio sulle ...

Napoli-Roma 0-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

LIVE Napoli-Roma 0-0: gol Osimhen, assist di Kvara! Kim sfiora l'autogol | Primapagina Calciomercato.com

Diretta LIVE Napoli-Roma 0-0: Kim prende il palo e sfiora l’autogol ForzaRoma.info

Diretta Napoli-Roma ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

LIVE - Napoli-Roma, pre-partita: Lozano vince il ballottaggio con Politano. Pellegrini dal 1' Tutto Napoli

6' - KVARATSKHELIA! Azione individuale del georgiano che riceve il pallone sulla sinistra, si accentra e fa partire un destro forte ed insidioso sul primo palo: Rui Patricio devia in corner. 3' - Il N ...LIVE – Napoli e Roma in campo al Maradona. Partita di cartello tra partenopei e giallorossi per la prima partita del girone di ritorno in serie A 20:40 Ingresso delle due squadre schierate a ...