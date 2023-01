LIVE Lazio-Fiorentina 1-1 | magia di Gonzalez! Felipe Anderson si divora un gol

(Di domenica 29 gennaio 2023)si affrontano alle 18 per la 20ª giornata di Serie A. I biancocelesti di Sarri, reduci dal poker rifilato al Milan,...

FORMAZIONI UFFICIALI- FIORENTINALAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. ...All'Olimpico il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olimpico,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A ...

LIVE – Lazio-Fiorentina 1-1 s.t. Capolavoro di Nico Gonzalez! Gara apertissima Viola News

Lazio-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Lazio-Fiorentina diretta 1-1: grande gol di Nico Gonzalez Corriere dello Sport

Lazio Fiorentina in streaming gratis Guarda la partita in diretta Calcio e Finanza

Lazio - Fiorentina 1-1 LIVE - Serie A. La diretta della partita Virgilio Sport

52' - Reazione Lazio. Ci prova Marusic che si accentra e prova il tiro con il mancino. Palla alta. 50' - L'attaccante argentino parte da destra in serpentina, fraseggia ...La Lazio ha la grande chance di agganciare il secondo posto (con l'Inter) della classifica. Immobile torna tra i convocati ma parte dalla panchina. Dopo 8 minuti si sblocca la partita: gol di Casale.