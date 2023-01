LIVE Grand Prix d’Amerique 2023 in DIRETTA | vince Hooker Berry!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARimonta strepitosa diBerry, che va are! Don Fanucci Zet sempre in testa! 1’11?6 a 1000 metri dall’arrivo! Don Fanucci Zet in testa! Rompe Idao de Tillard! 16.25 Partiti! 16.23 I cavalli si avvicinano ai nastri. 16.20 I cavalli sono tutti in pista e stanno ultimando il riscaldamento. 16.15 Sono inseriti tra gli outsider i cavali italiani in gara, ovvero Vivid Wise As, Vernissage Grif, ed Ampia Mede SM. Molto importante sarà lo schema di gara per capire se i rappresentanti del Bel Paese potranno essere della contesa nelle posizioni che contano. A loro si aggiunge Cokstile, trottatore norvegese ma con proprietà e driver italiani. 16.10 I migliori sedici cavalli del Gruppo 1 Internazionale (non partono Honey Mearas ed Etonnant) si daranno battaglia per il premio di un ...