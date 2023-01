LIVE Grand Prix d’Amerique 2023 in DIRETTA | vince Hooker Berry! Seconda piazza per Ampia Mede SM!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATrionfo dunque per Jean-Michel Bazire edBerry, ma in casa Italia c’è gioia per lad’onore di Franck Nivard. Rompono Decoloration, Idao de Tillard, Vivid Wise As, Vernissage Grif e Delia du Pommmereux.Berrycon una lunghezza di margine, poiSM conquista lad’onore beffando in rimonta al photofinish Italiano Vero ed Hip Hop Haufor. A seguire Hohneck, Don Fanucci Zet, crollato nel finale, e Hussard du Landret. Rimonta strepitosa diBerry, che va are! Don Fanucci Zet sempre in testa! 1’11?6 a 1000 metri dall’arrivo! Don Fanucci Zet in testa! Rompe Idao de Tillard! 16.25 Partiti! 16.23 I cavalli si ...