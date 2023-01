LIVE Djokovic-Tsitsipas | Australian Open 2023 in DIRETTA | piove a Melbourne | si gioca al coperto!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:29 Pochi istanti ed i due atleti entreranno in campo., si giocherà dunque al coperto. 9:24va alla ricerca dello Slam numero 22 della sua fantastica carriera. Il tennista di Belgrado raggiungerebbe Rafael Nadal in questa speciale classifica. 9:20 Numerosi anche i supporters serbi. Ci prepariamo ad assistere ad una finale in stile Coppa Davis per la cornice di pubblico. Vi ricordiamo che il vincente del match diverrà il nuovo numero uno del ranking ATP. 9:16Park gremito di tifosi greci. La comunità ellenica in Australia ci crede, e vuole spingere il suo beniamino verso l’impresa. 9:13 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta dell’ultimo atto degli ...